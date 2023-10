Negócios garantem o fluxo turístico durante todo o ano | A TARDE

Salvador voltou a ser o terceiro destino de congressos internacionais, de acordo com a Salvador Destination. Além da capital baiana, em municípios como Porto Seguro, Ilhéus e Mata de São João, o turismo de negócios e eventos tem atuado como um importante suporte para a superação da sazonalidade, garantindo fluxo turístico durante todo o ano. O governo estadual, através da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-Ba) já garantiu apoio, este ano, a mais de 15 grandes eventos nas áreas da cultura, esporte, comunicação, saúde, meio ambiente e agropecuária, nas 13 zonas turísticas, com a expectativa de trazer à Bahia 50 mil visitantes.

O segmento de eventos de cultura e entretenimento na Bahia, por sua vez, projeta um crescimento de 80% na movimentação econômica e a geração de mais de dez mil empregos diretos e indiretos ao longo do segundo semestre de 2023, de acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape). Os dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) são mesmo otimistas: o Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia apresentou resultado positivo de 1,1% no primeiro semestre deste ano comparado ao mesmo período em 2022.

O presidente da Salvador Destination, Glicerio Lemos, destaca que a entidade também trabalhou para que a capital baiana voltasse a ocupar a terceira posição no país na realização de eventos internacionais na classificação da ICCA (International Congress and Conventions Association). “Depois de chegar à sétima colocação no país, em 2022, Salvador finalmente voltou a ser o terceiro destino de congressos internacionais. As perspectivas para 2024 são bastante animadoras”, destaca gestor da entidade idealizada, em 2014, pelo ex-secretário estadual de Turismo, Paulo Gaudenzi.

Cidade de eventos

Somente para o Centro de Convenções Salvador (CCS), localizado na capital baiana, a Salvador Destination calcula que, em 2023, um total de 50 congressos deverão entrar na pauta. Destes, 29 já foram confirmados, enquanto que os outros 21 estão em fase de captação. São grandes eventos, inclusive internacionais, previstos para acontecer no período de 2023 a 2027. Até dezembro de 2023, a expectativa é que 400 mil pessoas terão circulado em 150 eventos no CCS, espaço da capital baiana administrado pela GL Events Brasil. Somente congressos médicos e feiras deverão atrair, até o final do ano, 60 mil pessoas. Para 2024, já estão confirmados 21 eventos com público estimado de 280 mil pessoas. Outros 27 estão em negociação.

“A realização de congressos e feiras traz um forte impacto em toda a cadeia produtiva do turismo, contribuindo, também, para o aumento da arrecadação do município”, frisa o diretor geral do CCS, Ludovic Moullin. Ele ressalta, ainda, que Salvador vem ganhando espaço como cidade de negócios, ideal para abrigar grandes eventos de todos os segmentos da economia. “Temos experimentado um crescimento na procura pela realização de eventos no CCS. Inclusive, já assinamos congressos para 2028”, acentua.

O presidente do Conselho Baiano de Turismo, Roberto Duran, destaca que o Litoral Norte, por conta da estrutura oferecida pelos seus diversos resorts, também tem mostrado força no setor. “O turismo de negócios e eventos vem tendo uma retomada muito efetiva, principalmente após a inauguração do novo Centro de Convenções de Salvador e a reestruturação da cidade. Este mercado vem crescendo cada vez mais, obviamente obedecendo as limitações relacionadas à grade de voos e dos preços estipulados pelas companhias áreas. Mas, fora isso, estamos em franco desenvolvimento e é um momento muito feliz para a retomada do seguimento, que passou por uma fase muito delicada durante a pandemia, ficando 18 meses proibido de exercer as suas atividades”, avalia.

Para contribuir com a retomada do volume de eventos do setor, completa Duran, todo o trade envolvido e suas instituições correlatas vêm trabalhando estratégias de divulgação do destino, com foco nas entidades e empresas que organizam eventos de negócios. “Este é um empenho feito a muitas mãos e cada vez mais precisamos do envolvimento das prefeituras de cidade como Mata de São João e Camaçari, além de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, entre outras, para que, junto à Setur-Ba fazermos um plano de divulgação e marketing, visando desenvolver ainda mais toda essa cadeia produtiva”, pontua.