Recôncavo baiano ganha novas viaturas da Polícia Militar

O governo do Estado entregou 18 viaturas , na manhã desta segunda-feira, 18, para reforçar a segurança no Recôncavo Baiano. Uma das viaturas é semiblindada e todas elas vão compor o recém-criado Comando de Policiamento da Região Recôncavo (CPRR).

O comandante do CPRR, coronel José Andrade Souza Júnior, explicou que mais de R$ 2 milhões foram investidos nos automóveis. " O patrulhamento preventivo e repressivo será ampliado também nas regiões do Baixo Sul e do Vale do Jiquiriçá.



Os novos automóveis atenderão as 20ª, 27ª, 33ª, 93ª, 99ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPMs) e 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), nas cidades de Cruz das Almas, Amargosa, Valença, Santo Antônio de Jesus e Santo Amaro