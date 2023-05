Terceiro suspeito em morte de PM é morto em Conceição do Jacuípe

Mais um suspeito de participação na morte do policial Gleidson Carvalho, durante um assalto na última sexta-feira, 19, em Pernambués, foi morto na noite desta segunda-feira, 22, no município de Conceição do Jacuípe (distante a 97 km de Salvador), no Recôncavo Baiano.

De acordo com as informações da Polícia Civil, um homem identificado pelo nome de Edmar Rodrigues Santos Silva, de 22 anos, conhecido como 'Burrinho', morreu durante confronto com a Polícia Militar, no centro de Conceição do Jacuípe. De acordo com a PM, a guarnição estava incursionando naquela região após informações de que um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio de um soldado da corporação estaria escondido na localidade.

O homem foi encontrado no quintal de uma casa, atirou contra os policiais, houve confronto e ele ficou ferido, chegando a ser socorrido pela guarnição para um hospital da região, mas não resistiu.

Uma pistola Glock, com carregador alongado e seletor de tiro de rajada foi apreendida com o suspeito, apresentada na DT de Santo Amaro e será encaminhada à perícia.

Anteriormente, outros dois suspeitos de ligação com morte do policial militar já haviam sido abatidos pelas forças de segurança.