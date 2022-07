Acidente entre quatro veículos deixa homem ferido na BR-101

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida, na madrugada desta terça-feira, 26, na BR-101, no trecho conhecido como "Curva do Padre", em Aurelino Leal, cidade no sul da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h, quando o motorista de uma carreta que transportava mangas perdeu a direção e tombou no local. O condutor teve ferimentos leves no braço. A carreta ficou atravessada na pista e as frutas ficaram espalhadas na via.

De acordo com PRF, uma carreta e um ônibus que transportava passageiros frearam ao ver a situação. No entanto, uma outra carreta de transporte de laranjas não conseguiu evitar a batida e engavetou os outros veículos.

A pista ficou interditada por causa do acidente.