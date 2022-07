Após falha de som, Amado Batista interrompe e abandona show na BA

O cantor Amado Batista interrompeu o show que fazia em Wenceslau Guimarães, no baixo sul da Bahia, após uma falha no som durante a apresentação, na noite de segunda-feira, 19. O artista abandonou o palco depois da situação.

O evento aconteceu na Praça Nair Lopes Jenkins, em comemoração ao aniversário de 60 anos de emancipação política do município. Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que o cantor diz: "Se vocês não arrumarem esse som, eu não volto, tá?".

Em nota de repúdio pela atitude do cantor, a Prefeitura de Wenceslau Guimarães disse que Amado Batista não concluiu o show para o qual foi contratado. Ao final do show, o cantor alegou problemas técnicos com o seu retorno de palco, que impossibilitou a continuação da apresentação.

De acordo com a prefeitura, tudo que foi solicitado pela banda, incluindo o som, que normalmente é exigido pelas produções dos grandes artistas, foi atendido para garantir a qualidade do show.

"Amado Batista não mostrou consideração e empatia para com o público presente, fãs de toda a região, que lotaram a praça Nair Lopes Jenkins para vê-lo", afirmou o órgão municipal em nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, não houve motivos para a atitude do cantor, porque o problema com o monitor de retorno estava em correção.

"É importante frisar que Amado Batista abriu mão do trabalho de seu técnico de som oficial, uma vez que o mesmo não se encontrava na festa junto com os demais membros de sua equipe", acrescentou a gestão municipal.

O portal A Tarde entrou em contato com a equipe de Amado Batista e aguarda um posicionamento.