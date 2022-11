Atleta amador é morto a tiros durante partida de futebol

Um jovem de 23 anos, jogador de futebol amador, foi morto a tiros na manhã deste domingo, 6, no intervalo de uma partida disputada no município de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia.

Segundo informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 9h da manhã no campo de futebol do bairro Novo Jerusalém, durante um jogo do Campeonato Interbairros, disputado por diferentes times de várzea da cidade.

A vítima, identificada como Warlas Souza da Conceição, tinha um mandado de prisão em aberto por suspeita de participação em um homicídio em agosto deste ano, bebia água no momento em que foi surpreendida por dois homens armados que assistiam o jogo.

Com as guias de perícia e remoção do corpo expedidas, o trabalho foi realizado por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas.