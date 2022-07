Bombeiros liberam garoto que ficou com cabeça presa em grade

Nesta quarta-feira, 20, no bairro José, em Teixeira de Freitas, o pequeno Vitor Hugo, de apenas três anos, ficou com a cabeça presa na grade do portão da casa em que mora. Os bombeiros do 18º GBM foram acionados para liberar a cabeça do menino da grade, utilizando o desencarcerador e equipamento apropriado para esse tipo de ocorrência.

Ao mesmo tempo em que os bombeiros explicavam para a criança e para a mãe o passo-a-passo da retirada, tentavam acalmar o pequeno. Em casos como esse, os bombeiros militares podem ser chamados através da central 193.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia avisa para que, em caso de algum membro preso em locais como grade ou materiais como panelas, é importante que a população não tente puxar para que não cause maiores traumas no local. O ideal é chamar profissionais habilitados para realizar a remoção. Manteiga ou óleos também não devem der colocados, pois podem dificultar o processo de retirada.