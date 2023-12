Conjuntos semafóricos custaram quase R$ 11 milhões em Itabuna | A TARDE

O gasto milionário realizado pela Prefeitura de Itabuna, sul da Bahia, gera polêmica no município, após a instalação de 14 conjuntos de semáforos, com custo no valor de R$ 10.931.199,22 reais.

Em uma simples conta de divisão, os 14 conjuntos custaram, cada um, o valor de R$ 780 mil reais.

O questionamento de parte dos moradores do município, é quanto ao descaso na Saúde, como o não repasse de valores a Santa Casa de Misericórdia, cuja dívida chegou a ultrapassar os R$10 milhões de reais.

"Quem sofre somos nós que dependemos dos atendimentos, sobretudo quem tem parente dependente de hemodiálise. O local até já ameaçou paralisar atividades", disse um morador que não quis se identificar.

Cestas natalinas

Durante esta semana, quem precisou entrar na fila quilométrica para receber a doação da Prefeitura, precisou ter paciência e muita resistência. A queixas principal era da demora na entrega. Em um áudio que vazou em um grupo de whatsapp, o prefeito Augusto Castro (PSD) autoriza a um servidor da Prefeitura a entrega de fichas para um vereador local.

"Rafael. Deixa com Babá, 45 fichas".

O vereador em questão é José Erivânio Sobreira, conhecido como Babá Cearensa (UB). Enquanto isso, alguns moradores precisaram chegar ainda durante a madrugada, para conseguir lugar na fila.

É bom lembrar que as cestas natalinas custaram para os cofres públicos, o valor de R$ 1.066.500,00 reais

"O povo passa esse sofrimento e o prefeito querendo beneficiar vereador para que entregue algo que o povo precisa, sobretudo nesta época", disse o vice-prefeito Enderson Guinho.