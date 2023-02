Corpo de adolescente que estava desaparecida é encontrado em praia

Foi encontrado na manhã de sexta-feira, 24 de fevereiro, o corpo da adolescente Maely Conceição Matias, de 17 anos, que estava desaparecida desde o último sábado, 18, em Mucuri. O cadáver estava na Orla da Costa do Atlântico, divisa do município com Nova Viçosa, completamente nu.

Segundo informações do site Bahia Extremo-Sul, um idoso que fazia caminhada na praia avistou o corpo e avisou a polícia. A família esteve no local e reconheceu Maely por uma tatuagem que a jovem tinha.

De acordo com a publicação, a jovem fazia tratamento no CAPS. Maely foi vista por volta das 7h30 do último sábado conversando com uma pessoa em um carro. Depois, às 23h30, sua mãe soube através da localização do celular que ela estava no centro da cidade, porém, a adolescente nunca mais foi vista.

O corpo apresentava uma perfuração próximo a axila direita, mas a polícia não detalhou se a perfuração foi feita por tiro ou arma branca. A necropsia feita no Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas para onde o corpo foi removido irá mostrar se a jovem foi estuprada e a causa da morte.

A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.