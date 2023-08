Criminosos atiram mais de 10 vezes contra empresário; vítima sobrevive

Um empresário sobreviveu a um atentado criminoso na noite de sábado, 26, no distrito de Monte Pascoal, em Itabela, no extremo Sul da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 51 anos, é proprietária de um supermercado, e foi alvo dos disparos quando estacionava o veículo na garagem de casa.

Os criminosos teriam atirado pelo menos 10 vezes contra o veículo, do lado do motoristas. O empresário teria sofrido ferimentos no braço o no pescoço. Ele foi socorrido para o hospital de Itamaraju, onde permanece internado. O estado de saúde dele é considerado estável.

As investigações da polícia apontam para uma tentativa de homicídio, já que nenhum bem da vítima foi levado. Os criminosos também estariam encapuzados e não teriam dado voz de assalto. Eles fugiram e estão sendo procurados.