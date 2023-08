Grupo é preso em festa na Bahia ao tentar vender celulares furtados

Um grupo criminoso, composto por três pessoas, foi preso em flagrante ao tentar vender smartphones furtados durante uma festa que aconteceu em Palmeirinha, Distrito de Aiquara, entre os dias 29 e 30 do mês de julho de 2023. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 1º.

Segundo as informações da Polícia Militar, policiais da 55ª CIPM, o grupo atuava em roubos e receptação de aparelhos telefônicos na cidade de Ipiaú.

Ainda conforme a corporação, os policiais chegaram ao paradeiro do primeiro suspeito após receber informações de que um homem estaria tentando vender smartphones furtados no evento, Chegando no local foi encontrado em posse do suspeito uma porção de maconha, um celular e um valor em dinheiro. O homem confessou o crime e indicou o local onde estava outros aparelhos que tinham sido roubados e seriam desbloqueados por um comparsa.

Os militares receberam a informação de outros endereços de pessoas envolvidas no roubo e venda de celulares subtraídos durante festas realizadas na região. Nos locais, os suspeitos foram identificados e presos com os celulares roubados. No total foram presos três suspeitos, com eles foram encontrados, 19 smartphones, 2 porções de maconha, 3 baterias de celulares, aparelhos celulares desmontados e 1 relógio.

Os envolvidos no crime e os materiais foram apresentados na 9° COORPIN/JEQUIÉ para as medidas julgadas cabíveis.