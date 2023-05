Homem é preso com 12 tabletes de maconha em Vitória da Conquista

Um homem foi preso com 12 tabletes de maconha, 2.188 mil porções de droga, um revólver e outros materiais ilícitos, na quarta-feira, 24, em Vitória da Conquista, cidade no sudoeste da Bahia.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante patrulhamento, militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) perceberam que o suspeito tentou fugir em uma moto, mas o alcançaram. Com ele, foram encontrados a arma, munições e uma sacola com entorpecentes.

Nas proximidades, foi localizada uma estrutura utilizada pelo homem e comparsas como depósito de drogas. No local, foram apreendidos 12 barras de maconha e 839 trouxas da mesma erva, 949 porções de cocaína, 400 pedras de crack, oito balanças, embalagens, duas máquinas de cartão, um simulacro de arma de fogo e R$ 157.

A SSP informou que o flagranteado e os materiais foram levados para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Conquista.