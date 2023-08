Homem executado e namorada baleada em atentado em loja de conveniência

Um homem foi morto e a namorada ficou ferida durante um atentado criminoso na noite de domingo,13, no terminal de balsas de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia.

De acordo com a polícia, Ataíde Peixoto Matos, de 22 anos, estava acompanhado pel companheira de 24 anos em uma loja de conveniência, quando dois homens armados se aproximaram por trás. Ainda de acordo com as informações, os criminosos efetuaram pelo menos 20 disparos.

Atingido por diversos tiros, principalmente na cabeça, Ataíde morreu no local, enquanto a namorada fugiu correndo em busca de proteção, mas foi atingida no braço. Até o momento, a polícia não divulgou outros detalhes sobre o crime, como a possível autoria ou motivação.