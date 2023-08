Homem furta R$ 200 mil em joais e esconde material no quarto da mãe

Um homem foi presos em Santa Cruz Cabrália após ser flagrado com uma maleta contendo R$ 200 mil em joias e moedas antigas de diferentes países. O material teria sido furtado de uma residência onde o suspeito prestava serviços de limpeza. Investigadores da Polícia Civil descobriram, através de uma denúncia anônima, que os itens estavam escondidos na residência da mãe do suspeito.

De acordo com a polícia, parte do material foi encontrada em um quarto de imóvel e outra parte dentro de uma cisterna, em um terreno ao lado da propriedade. Ao ser detido, o homem, de 19 anos, admitiu ser o autor do crime, ocorrido na última quinta-feira, 24. Ele foi autuado em flagrante por receptação e indiciado por furto qualificado.