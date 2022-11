Homem morre após ser soterrado em obra no sul da Bahia

Um homem morreu soterrado em um condomínio em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, nesta segunda-feira, 7. A vítima de 55 anos trabalhava na construção do imóvel quando abriu um buraco no solo para colocar manilhas para escoar água, ocasionando a tragédia.

O homem foi identificado como Dernevaldo Lopes de Almeida, que foi encontrado já sem vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As informações são do site Bahia Extremo Sul.

A polícia técnica esteve faz a perícia do local. Até o momento os responsáveis pela obra não se pronunciaram. A polícia vai investigar a responsabilidade do acidente.