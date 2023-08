Homem morre e outro fica ferido após carro bater em árvore em Camacan

Um homem morreu e outro ficou ferido após bater o carro em que eles estavam em uma árvore neste domingo, 13, no município de Camacan, no sul da Bahia.

A vítima, identificada como Fabrício Vieira Cardoso, de 38 anos, dirigia o veículo e não resistiu aos ferimentos. Já o outro homem, que ficou ferido, não teve o nome divulgado e foi socorrido para o Hospital de Base de Itabuna, na mesma região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Conforme o relato de familiares, Fabrício saiu em direção ao distrito de Panelinha por volta das 4h, quando perdeu o controle do veículo ao passar em uma curva. Com o impacto da colisão, o homem foi projetado para fora do carro. O veículo ficou destruído após a batida.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itabuna. O celório será realizado na segunda-feira, 14, em Camacan.