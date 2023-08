Idoso que levou adolescente para motel vai cumprir prisão domiciliar

O idoso de 78 anos preso em em flagrante por estupro de vulnerável após tentar entrar em um motel com um adolescente, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, teve a prisão temporária convertida em preventiva, mas cumprirá a detenção em casa. A decisão é da 3ª Vara de Vitória da Conquista.

A Justiça decidiu que o idoso não vai usar tornozeleira eletrônica e está proibido de manter contatos de formas presencial e online com o adolescente. O idoso prestou depoimento à polícia na segunda-feira, 31, quando deixou o Conjunto Penal de Vitória da Conquista.

O adolescente, que não tem parentesco com o suspeito, será ouvido pela polícia, por meio de escuta protegida, procedimento que evita a revitimização da pessoa envolvida no caso de violência.

No domingo, 30, o idoso foi preso ao tentar entrar em um motel com um adolescente de 12 anos escondido do banco traseiro do seu carro.

De acordo com a Polícia Civil, o Conselho Tutelar foi acionado para atender a ocorrência. A 1ª Delegacia de Vitória da Conquista vai apurar o caso.