Incêndio atinge depósito de reciclagem em Vitória da Conquista

Um incêndio atingiu um depósito de reciclagem no sábado, 22, em Vitória da Conquista, cidade na região sudoeste do estado. O fogo começou em uma casa abandonada ao lado do estabelecimento, no bairro Campinhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h do sábado e conteve as chamas, no entanto, na manhã deste domingo, 23, o fogo voltou. Moradores da região utilizaram baldes e mangueiras para apagar as chamas até a chegada novamente das equipes.

A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória da Conquista forneceu três caminhões-pipa para conter o incêndio. O carro do Corpo de Bombeiros ainda precisou ser reabastecido com água de uma piscina.

Apesar da situação, ninguém ficou ferido.