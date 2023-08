Joias avaliadas em R$ 200 mil são recuperadas na Bahia

Um jovem foi preso em flagrante na terça-feira, 29, após furtar joias avaliadas em R$ 200 mil, que estavam dentro de uma casa. O caso aconteceu na cidade de Santa Cruz Cabrália, no Sul da Bahia. O homem apontado pela Polícia Civil como único autor da ação tem 19 anos.

No bairro conhecido como Tânia, ele teria arrombado a residência e levado os itens de valor. As informações são da Delegacia Territorial (DT) do município.

O homem confessou o crime e levou os policiais para o esconderijo do material furtado. No local, dentro de uma maleta, encontraram moedas antigas de diferentes países, além de joias, a exemplo de um bracelete de prata, correntes, pulseiras, anéis e pingentes de ouro e prata.

Junto aos materiais, os policiais também encontraram tornozeleiras indianas de prata, pulseira e diferentes brincos de brilhante.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante na delegacia, onde segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. As joias vão passar por perícia e serão devolvidas à proprietária.