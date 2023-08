Jovem morre após passar por buraco de cerca de ferro

Com apenas 21 anos de idade, um jovem morreu, nesta segunda-feira, 21, após ser eletrocutado ao passar por um buraco da cerca de ferro de uma quadra de esportes. A tragédia ocorreu no povoado de Monte Alegre, localizado no município de Guaratinga, no extremo sul baiano.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local na tentativa de reanimar Lucas Pinheiro Santos, porém ele não resistiu. Sendo assim, o corpo da vítima foi levado para o Hospital Municipal de Guaratinga e, em seguida, para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis, onde passará por necrópsia.

A reportagem do Portal MASSA! entrou em contato com a Neoenergia Coelba, que, por meio de nota, comunicou que não registrou ocorrência com a rede elétrica da localidade. A concessionária reforçou que o poste é uma estrutura de iluminação pública e que a responsabilidade de manutenção é da administração municipal.

No mais, a concessionária alegou que a rede do local se encontra íntegra, seguindo os padrões técnicos previstos pela legislação do setor.