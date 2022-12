Lancha se locomove antes do fim do desembarque e família cai no mar

Um grupo de cinco pessoas de uma mesma família tomou um susto ao cair nas águas do terminal hidroviário de Valença na tarde desta quarta-feira, 14. O caso aconteceu devido a embarcação iniciar viagem de volta antes do término do desembarque de todos os passageiros.

Entre o grupo havia, inclusive, uma criança pequena. Segundo relatou ao A TARDE, eles foram socorridos pelo marinheiro de outra embarcação, que ao ver a cena, pulou na água para ajudar a família.

A passageira, que preferiu não se identificar, contou que a pessoa que comanda a lancha precisava ter mais atenção, pois o problema poderia ser muito mais grave.

"Na hora que o marinheiro viu o pessoal caindo, se jogou também para socorrer. Se não tivesse tempo de salvar? Precisam aguardar todo mundo entrar", contou. A pessoa afirma que se trata de uma lancha que faz a linha para Morro de São Paulo.

Ela contou ainda que não costuma pegar esta embarcação específica, mas usa outras que passam pelo píer. Segundo ela, a lancha pode ter saído antes do tempo por medo de uma multa por descumprimento de horário.

"Ás vezes, a pressa é inimiga da perfeição. Se o barco não sai no horário, o dono da embarcação paga uma multa. Na pressa, acabou acontecendo isso, e graças a Deus não deu em nada grave, mas poderia ser. Ainda mais que teve criança, um bebê de colo. Aquela água imunda, de esgoto e tudo", relatou.

Confira o vídeo.

null Matheus Calmon