Morre aos 100 anos, ex-prefeito de Itabuna, José Oduque Teixeira | A TARDE

O empresário e ex-prefeito José Oduque Teixeira morreu na manhã desta quarta-feira, 29, em casa, no município de Itabuna, sul da Bahia.

O velório do ex-prefeito está marcado para esta quarta-feira, no Teatro Municipal Candinha Dória, com cerimônia reservada à família, às 11 horas, e aberta ao público a partir do meio-dia. O enterro está programado para esta quinta-feira, 30, às 11 horas, no Cemitério do Campo Santo, em Itabuna.

No último dia 18 de outubro, ao lado dos familiares e amigos comemorou 100 anos de idade durante comemorações na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).



Por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), a Secretaria de Governo vai baixar Decreto com luto por três dias em todo o território do município. Houve ainda a cessão do Teatro Municipal Candinha Dória para o velório do ex-prefeito.

O político em 1972 se elegeu prefeito pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na segunda tentativa, já que tinha sido candidato nas eleições de 1968. Prefeito de 1973 a 1977 teve um mandato positivo, no qual corrigiu distorções da Administração Municipal em relação ao funcionalismo, que antes não recebiam salários e sim vales.



Oduque se orgulhava do mandato, principalmente pela atração da Nestlé, com o apoio da Ceplac e outras instituições, em uma campanha acirrada pela instalação da unidade industrial de processamento de leite e cacau. Além disso, disse que lutou para trazer outras empresas para a cidade, pois sabia que a instalação delas amenizaria o problema do desemprego que era grave no início da década de 70.

Na trajetória teve passagens pela presidência das principais instituições e clubes de serviço, a exemplo da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI). Como empreendedor construiu sua vida a partir da Casa Teixeira e depois da Oduque Veículos revenda de veículos Ford, com filiais em Ilhéus e Canavieiras, tendo por quase duas décadas recebido premiações da marca norte-americana.

Também atuou no transporte de cargas e mercadorias diversas com a Transerba, que fazia a rota São Paulo às principais cidades da Bahia e Sergipe. No setor de comunicação foi sócio-majoritário do extinto Diário de Itabuna e da Rádio Jornal de Itabuna. O ex-prefeito José Oduque deixa a viúva, Dona Amenaide Teixeira e os filhos Geraldo, Fátima e Kátia, além de netos e bisnetos.