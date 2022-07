Morre o jovem baleado e queimado em ataque em disputa por terra na BA

José Fábio Nunes da Paixão, 19, morreu na madrugada desta sexta-feira, 15, após passar cinco dias internado no Hospital Geral do Estado. Ele havia sido transferido do Hospital do Cacau.

Ele foi uma das vítimas da invasão a um assentamento na zona rural da cidade de Una, no sul da Bahia, na noite da quinta-feira, 8.

José foi atingido por três tiros na mão e nas costas e teve o corpo queimado. Ele chegou a ter as pernas e o braço esquerdo amputados, mas não resistiu aos ferimentos.

Além dele, Elton Barros de Souza, 21, morreu no local após o ataque. Ele foi baleado na cabeça e teve o corpo queimado.

A suspeita é que o ataque tenha sido motivado por causa da disputa por uma área de terra na região da fazenda da “unacau”.

Cerca de 15 pessoas ocuparam o local na quinta-feira, mas a energia foi cortada e homens armados expulsaram os ocupantes, que seriam ex-funcionários do local.