Passageiro morre após passar mal em ferry-boat na Ilha de Itaparica

Um passageiro que estava dentro do ferry-boat no final da tarde desta segunda-feira, 27, morreu após passar mal no momento do embarque no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Segundo a Internacional Travessias, empresa responsável pelo sistema, ele estava no veículo com a família.



Um vídeo mostra o momento em que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro no local. Apesar do atendimento, o homem não resistiu. Segundo relato de familiares que o acompanhavam, ele já vinha se sentindo mal antes de embarcar.

Homem morreu no momento do embarque no Terminal de Bom Despacho Divulgação | Cidadão Repórter

Em nota, a Internacional Travessias lamentou o ocorrido e se solidariza com os familiares.

Condições do tempo

Também nesta segunda-feira, 27, outro vídeo, não relacionado com a morte do passageiro, circulou nas redes sociais onde algumas pessoas estavam colocando coletes dentro do ferry.

A Internacional Travessias esclareceu que, por causa das condições do tempo, com chuvas, ventos e estado da maré, os ferries estão realizando as travessias em tempo superior ao que ocorre normalmente.

De acordo com a empresa, o procedimento é adotado para melhor segurança da travessia e para minimizar o desconforto dos usuários, reduzindo o balanço da embarcação. Por causa disso, é comum que alguns passageiros fiquem assustadas devido ao balanço e peguem coletes.

A empresa reforçou ainda, que a embarcação é segura, seguindo todos os protocolos de navegação. A operação segue com sete barcos, com saídas a cada 30 minutos, em média.