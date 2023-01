Policial militar reage a assalto e atinge suspeito

Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de assalto que foi frustrada por um policial militar que seria um dos alvos dos bandidos.

As imagens foram registradas na tarde desta terça-feira, 3, na entrada de uma propriedade rural, localizada às margens da BR-101, próximo ao município de Gandu. [veja o vídeo]

No vídeo, a esposa do PM aparece saindo do veículo para abrir o portão. Agora, uma caminhonete passa na pista da frente, mas retorna de macha ré, logo em seguida. Então, um dos homens desce do veículo apontado a arma para a mulher. Um segundo homem aparece logo depois saindo da porta traseira. É aí que surge o policial. Ele abre a porta do carro e começa a disparar contra os bandidos, que, surpresos, evadem em fuga.

O policial ainda chega a correr a pé atrás dos homens, mas eles conseguem fugir naquele momento. Porém, segundo as informações da Polícia Militar, os homens foram capturados no mesmo dia. A filha de 5 anos também estava no veículo do casal, no entanto, ela não aparece nas imagens.

Conforme a corporação, os quatro homens que teriam participado da ação foram presos por policiais militares da 60ª CIPM, mesma unidade que o pm que aparece reagindo ao crime pertencente.

A PM ainda informou que durante a ação "policial conseguiu alvejar o suspeito na perna, que embarcou na caminhonete e fugiu. As guarnições da 60ª CIPM foram acionadas e localizaram o veículo na zona rural do município de Wenceslau Guimarães".

As buscas continuaram e os militares conseguiram deter os quatro suspeitos, inclusive o ferido, socorrido para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, para atendimento. Os outros três foram encaminhados, com um revólver 38 e outro automóvel, que foram apreendidos, para a delegacia da cidade de Gandu.

O policial, a esposa e a filha não foram feridos e estão sendo assistidos pelo comando da 60ª CIPM.

null Reprodução