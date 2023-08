PRF apreende carga de eucalipto sem Nota Fiscal no extremo sul

Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na noite de terça-feira, 1, um caminhão carregado com toras de eucalipto que estavam sendo transportadas sem Nota Fiscal. O caso foi registrado em trecho do município de Nova Viçosa, no extremo sul baiano.

De acordo com os policiais, durante a abordagem, foi solicitado o documento obrigatório para transporte de mercadoria de origem florestal, mas o motorista não apresentou. Todo o material, além do condutor, foram apresentados na delegacia da Teixeira de Freitas.