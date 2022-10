Sul da Bahia recebe aporte de R$ 118 mi em infraestrutura

O Sul da Bahia, na Costa do Cacau, concorrido destino turístico brasileiro, vem sendo contemplado pelas obras de infraestrutura do governo estadual, realizadas em parceria com as prefeituras e a iniciativa privada, em um investimento de mais de R$ 118 milhões. A recém-inaugurada Ponte Jorge Amado; a duplicação da BA-001; e a requalificação do semianel rodoviário de Itabuna, entre outras intervenções, em cidades como Ilhéus, Itabuna e Itacaré, tem contribuído para a melhoria da mobilidade urbana, o aumento do turismo e a retomada econômica na região.

O secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, destaca que são obras visando melhoria da mobilidade e impacto na expansão imobiliária do sul baiano. “A Ponte Jorge Amado se tornou uma referência. A sua construção dá condições de escoamento da produção da região para outros modais, como o Porto de Malhada e, futuramente, ao Porto Sul”. Com 533 metros de extensão e 25 metros de largura, a ponte atravessa a Baía do Pontal, fazendo a ligação do centro à zona sul de Ilhéus e beneficiando cerca de 511 mil pessoas. O equipamento abrange um sistema viário com 2,7 quilômetros e é dotada de quatro pistas de rolamento para veículos, ciclofaixa e faixa para pedestres.

Outro investimento de destaque é o início de mais três quilômetros de duplicação na orla sul de Ilhéus. “Está ficando belíssima. Vamos fazer investimentos para melhorar o acesso às praias, com áreas de estacionamento. Começamos, também, a duplicação da orla norte de Ilhéus, que é a saída da cidade na direção de Salvador. Já temos contrato assinado e a empresa deve, nos próximos dias, começar essa duplicação, que se conecta à recuperação total que fizemos na BA-001”, afirma o gestor.

Com um investimento de mais de R$ 100 milhões, a duplicação da BA-001 – rodovia das mais importantes da Bahia, que liga Salvador ao Litoral Sul – veio com o objetivo de promover mais fluidez no trânsito. Em 2021, foi concluído um trecho de 2,7 quilômetros que liga as praias do sul de Ilhéus ao entroncamento com a BR-251, passando pela Ponte Jorge Amado. No momento, a BA-001 está passando por obras de recuperação nos trechos que ligam Valença a Nazaré, Itacaré a Ilhéus, Valença a Camamu e Camamu a Itacaré, totalizando mais de 219 quilômetros.

Morador de Ilhéus, o administrador Ricardo Barbosa considera que a cidade estava há décadas carente de investimentos públicos. “Ilhéus passava por problemas de mobilidade no trânsito. Com a Ponte Jorge Amado, os engarrafamentos que, eventualmente, chegavam a imobilizar por mais de três horas o trânsito, foram sanados, além de termos sido beneficiados com um novo cartão postal, visto de vários pontos da cidade”, opina Ricardo, destacando que os investimentos nos hospitais Costa do Cacau e o Joaquim Sampaio e na duplicação parcial da Rodovia BA-415 beneficiaram o comércio local e o de Itabuna, aumentando o número de empregos diretos e indiretos.

Os investimentos da Bahia, entre janeiro de 2015 e agosto de 2022, se somam R$ 22,77 bilhões – valor que a mantém em segundo lugar em âmbito nacional, atrás apenas de São Paulo, o mais rico Estado do país, com orçamento cinco vezes maior. De acordo com o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o ranking dos que mais investiram no período em valores liquidados é completado por Minas Gerais (R$ 17,57 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 17,36 bilhões) e Ceará (R$ 16,74 bilhões).

“Este resultado é motivo de muito orgulho. Ficamos felizes pela Bahia ser destaque nacional. Todos estes investimentos levam qualidade de vida aos baianos e baianas e, ao mesmo tempo, demonstram o nosso compromisso com um trabalho permanente que garanta uma gestão com responsabilidade e capacidade técnica de aplicar os recursos nas áreas fundamentais", declarou o governador Rui Costa, na ocasião da divulgação dos números, destacando que os recursos investidos se traduzem em ampliação da infraestrutura e do alcance dos serviços públicos; geração de empregos e renda; e maior capacidade de atração de investimentos privados para o estado.

Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder) computa um investimento em infraestrutura urbana da ordem de R$ 140 milhões nos municípios do Litoral Sul, com execução de obras de pavimentação, construção de unidades habitacionais e implantação/requalificação de equipamentos urbanos. Recentemente, mais de R$ 69 milhões foram autorizados pelo governo estadual para os investimentos em novas obras de urbanização, paisagismo e pavimentação da área urbana e das zonas Norte e Sul de Ilhéus, beneficiando cerca de 402 mil pessoas. Ainda em Ilhéus, está prevista a assinatura de ordem de serviço para a construção de 208 unidades habitacionais, por meio do Programa Bahia Minha Casa.

O presidente da companhia, José Trindade, considera que a capilaridade das ações foi impulsionada pelo investimento realizado em infraestrutura social e urbana, que dinamizou as atividades de setores importantes, como os de turismo e comércio. “Só em 2022, já superamos na companhia a marca de R$ 2 bilhões investidos em todas as regiões da Bahia. Cada obra realizada, levando a Bahia a ocupar o posto de segundo Estado com maior investimento público do Brasil, reflete na autoestima e na melhoria da qualidade de vida da população”, avalia.

Famílias da região

Para as famílias que tiveram suas casas destruídas pelas enchentes na região, na virada do ano (2021/2022), a Conder fez parceria com a Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de construir novos conjuntos. Conforme o gestor, essas obras estão em execução em diversos municípios, entre eles, Ilhéus, que receberá 208 novas unidades habitacionais, além de Ibicaraí, beneficiado com 150 unidades; Itabuna, com 80 unidades; Itacaré, com 51 unidades; Jussari, com 39 unidades; e Arataca, com 14”.

A cabelereira Joana Felismino, do distrito de Taboquinhas, em Itacaré, que perdeu sua casa para as enchentes, e fala da alegria de ter recebimento da prefeitura e da Conder uma nova residência. “Morava na Rua Beira Rio, mas o rio levou a minha casa, em 2021. Fiquei sem moradia, foi muito triste, desesperador. Mas Deus me ajudou e eu ganhei uma nova casa”.

A construção da Casa de Cultura e a reforma da Passarela Alcebíades, em Coaraci; e a requalificação da Feira de São Caetano, em Itabuna; e a construção de uma ponte sobre o Rio Almada, em Itajuípe, também estão entre os investimentos da Conder. Já em Floresta Azul, foram liberadas a implantação de Iluminação em LED no estádio municipal. Outras cidades como Itacaré, Almadina, Barro Preto, Camacã, Itapé, Jussari e Ubaitaba estão recebendo serviços de pavimentação e drenagem.

Já em Coquinhos, distrito de Santa Terezinha, foram autorizadas a construção de uma nova praça na Rua do Matadouro e a licitação para a Implantação do Sistema de Abastecimento de Água, contando com um investimento de R$ 2,7 milhões para beneficiar mais de 1,2 mil pessoas, conforme a Conder.

