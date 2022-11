Suspeito de atirar em quatro pessoas é preso em Itamaraju

Um homem foi preso suspeito de atirar em cinco pessoas na tarde deste domingo, 6, dentro de um bar na cidade de Itamaraju, no Sul da Bahia. O crime pode ter sido motivado por intolerância partidária.

De acordo com as autoridades, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, teria chegado ao estabelecimento comercial e discutido com as vítimas. Depois do desentendimento, ele deixou o local, retornou armado e atirou nas pessoas.

As vítimas, entre elas uma idosa, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Itamaraju. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.

O suspeito, identificado como Valdir Schmithe Bergue, de 42 anos, tentou fugir do bar mas foi alcançado por moradores, que acionaram a polícia. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Territorial (DT) de Itamaraju, onde a ocorrência foi registrada.