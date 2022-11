Suspeito é preso por roubar relojoaria e causar prejuízo de R$ 2,9 mil

Um homem de 36 anos foi preso, no domingo, 30, por arrombar e roubar uma relojoaria na Av. Porto Seguro, no centro de Eunápolis, cidade no sul baiano, na madrugada do mesmo dia. O roubo de três relógios de pulso foi avaliado em R$ 2,9 mil.



Segundo as investigações da Polícia Civil, por volta das 4h30, o suspeito quebrou as portas de vidro do estabelecimento a pedradas e retirou do mostruário os relógios. A ação foi toda registrada por câmeras da loja, o que facilitou a identificação do homem pela polícia.

O suspeito foi localizado horas depois do crime, na praça do bairro Pequi. Ele afirmou à polícia ser usuário de drogas e de bebidas alcóolicas e disse ter praticado o crime para alimentar seus vícios.

A polícia informou que os objetos furtados estavam em uma loja próxima à feira do bairro.