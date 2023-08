Técnico de refrigeração morre ao cair de 11º andar em Itabuna

Um homem de 48 anos morreu após cair do 11º andar de um prédio, em Itabuna, cidade no sul da Bahia. O caso aconteceu na tarde de sábado, 29, no bairro de Castália.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu, nesta segunda-feira, 31, procedimento para investigar o acidente de trabalho que causou a morte de Carlos Henrique dos Santos. O edifício fica na Major Dórea.

Segundo o MPT, informações preliminares apontam que a vítima estava realizando a manutenção em um aparelho de ar-condicionado e se desequilibrou.

Carlos já foi encontrado morto pela polícia e as guias periciais foram expedidas. O caso foi registrado na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior - Itabuna, como morte acidental.

Na investigação do MPT serão reunidas informações sobre as relações de trabalho da vítima, se ele trabalhava para alguma empresa ou se prestava serviços de forma autônoma. Também deverão ser investigadas as razões para o acidente, se havia equipamentos de proteção individual e coletiva e se o trabalhador teria treinamento adequado para a atividade.