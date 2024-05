Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães implanta unidade contra dengue | A TARDE

A Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães colocou em operação no município a Unidade LEM Contra a Dengue. O objetivo é otimizar os atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e separar os casos de síndromes gripais comuns do Outono, dos suspeitos de Dengue.

A uniade está instalada no estacionamento do Lacen e funciona sete dias por semana, das 8h às 20h. Com uma estrutura montada para oferecer cuidado e acolhimento aos pacientes, o local conta com recepção, triagem, dois consultórios médicos e uma sala de medicação, além de uma equipe formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

A secretaria orienta que procurem a unidade os pacientes com dor de cabeça, fadiga, cansaço, dores musculares e/ou articulares, febre, náuseas, manchas avermelhadas pelo corpo, dor retro orbital (fundo dos olhos).