Quadrilha junina premiada se apresenta no São João de Alagoinhas

Quadrilha Beija-Flor, de Alagoinhas, se destacou no concurso estadual de quadrilhas. - Foto: Divulgação

A Quadrilha Beija-flor, campeã do grupo Semi-Especial do XV Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas será uma das principais atrações do Circuito Oficial do São João de Alagoinhas. A apresentação será neste sábado, 22, na avenida Joseph Wagner, sob comando de Ademir de Souza Santos, o Menininho.

Nas palavras de Menininho, a Quadrilha Beija-flor vai trazer para o público local “muita alegria e um lindo sonho de amor, que é o nosso tema, e vamos mostrar ao público que a periferia de Alagoinhas também tem grandes artistas”.

A quadrilha é formada por cerca de 80 pessoas da cidade, que levam o nome de Alagoinhas para o Nordeste com suas incríveis performances.

A Quadrilha Beija-flor tem apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (SECET) e da Câmara Municipal de Alagoinhas e se apresentou com parte da equipe na Vila Santo Antônio da Lagoinha. O campeonato de quadrilhas foi realizado pela Federação Baiana das Quadrilhas Juninas (Febaq), em Salvador, no último dia 15.