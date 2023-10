Revista “Ruy: do Sonho à Realidade” é lançada em Mucugê

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Mucugê, os Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM) da Bahia promovem o lançamento, na próxima sexta-feira, 29, da revista em quadrinhos Ruy: do Sonho à Realidade, que conta a trajetória de vida do patrono dos Tribunais de Contas do País, para o ensino público do município.

O evento, organizado pela Secretaria de Educação e Esportes de Mucugê e pela Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), será realizado na Câmara Municipal de Mucugê, com início previsto para às 9h, e contará com apresentação da jornalista Thaic Carvalho e palestra do conselheiro do TCE/BA Inaldo Araújo, diretor da ECPL, além do ator mirim Antônio Pietro, protagonista do vídeo sobre a revista.

O lançamento oficial da revista foi em março deste ano, durante o VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, que marcou a passagem do centenário de morte de Ruy Barbosa. A obra narra a história do grande jurista baiano, desde a sua infância até a vida adulta.

O objetivo da publicação, distribuição e divulgação da revista é disseminar nos jovens estudantes o gosto pela leitura e o conhecimento de figuras importantes da história baiana. Exemplos como Ruy Barbosa são referenciais positivos e indutores para uma maior inclusão e ascensão sociais, metas que as instituições devem ter através das políticas públicas.