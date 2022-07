Vereador do PT relata ter sido sequestrado e ameaçado por empresários

Um vereador de Itamaraju, Edson Dias Souza, mais conhecida como Som de Nova Alegria, relatou, em vídeo, ter sido sequestrado, agredido, mantido em cárcere privado e ameaçado de morte por dois empresários do setor de transporte da cidade, que estavam portando armas de fogo.



O parlamentar do PT no município do extremo-sul do estado disse que tudo começou durante uma reunião com o prefeito, o secretário, o chefe de gabinete do prefeito e empresários de empresa de transporte escolar, quando um dos empresários se indispôs com ele. “Ele [um dos empresários] começou a se alterar e me deu um soco. Eu levantei, o colega dele puxou a arma, quando o secretário apaziguou a discussão”, relatou.

null Reprodução | Arquivo Pessoal

Segundo a nota do PT Bahia, a confusão aconteceu porque Som de Nova Alegria não quis votar em um projeto. “Não podemos nos calar diante da onda de violência política que vem ameaçando a democracia brasileira”, escreveu a executiva estadual do PT. A Prefeitura de Itamaraju e a Câmara Municipal de Itamaraju foram procuradas pela reportagem e até o momento não deram retorno.