Acidente com veículo de prefeitura do interior provoca caos no Costa

Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), da Prefeitura de Cardeal da Silva, causou transtornos no trânsito da região do Costa Azul, área nobre de Salvador, no início da tarde desta sexta-feira, 22.

O veículo atingiu um poste de energia elétrica, que caiu sobre a pista e interditou completamente a via no sentido Orla. O congestionamento rapidamente se espalhou para outras avenidas da capital, com retenções já registradas na avenida Tancredo Neves.

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O acidente aconteceu por volta do meio-dia, nas proximidades de um supermercado da região.

Acidente com micro-ônibus no Costa Azul - Foto: Jair Mendonça Jr | Ag. A TARDE

Segundo informações preliminares, o motorista tentou evitar atropelar uma mulher que atravessava a rua correndo. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção e o micro-ônibus acabou colidindo contra o poste, que foi derrubado com o impacto.

Além do coletivo, um carro de passeio que trafegava pela via também acabou sendo atingido durante o acidente. Apesar dos danos materiais, o motorista do automóvel não sofreu ferimentos. Em entrevista ao portal A TARDE, Fábio Rocha, proprietário do veículo, edescreveu o ocorrido.

"[o motorista] alegou que perdeu o freio e, para não bater no fundo do meu carro, subiu o passeio, derrubou o poste, bateu no meu carro, o poste caiu e ele veio parar cá na frente. Eu tava na minha, na direita, o que eu percebi na hora do acidente foi o ônibus passando, batendo na minha lateral toda e parou lá na frente. Eu consegui frear, o poste caiu a 1 metro do meu carro e a fiação ficou por cima [...] Eu tava menos do que a velocidade, tava indo buscar minha filha na escola", disse.

Acidente com micro-ônibus no Costa Azul - Foto: Jair Mendonça Jr | Ag. A TARDE

No momento da colisão, apenas duas pessoas estavam no micro-ônibus: o motorista e uma idosa. O condutor sofreu um ferimento leve na perna, enquanto a passageira saiu sem lesões, apesar de ter ficado bastante abalada emocionalmente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram atendimento no local. A Limpurb também foi acionada para fazer a limpeza da via.

O portal A TARDE apurou que a via só será liberada por volta das 18h, segundo funcionário da Conecta, que presta serviço para a Neoenergia Coelba.

"Estamos buscando junto a prestadora de serviços da Coelba agilizar ao máximo para que a via possa ser liberada. Estamos fazendo a retirada do poste danificado, deve esperar a chegada do novo poste e fazer a recolocação dos cabos de telefonia. Estamos na expecativa e fazendo o desvio de tráfego para os condutores acessarem outras vias", detalha Divair Eloi, supervisor da Transalvador.

Para-brisa do Micro-ônibus após acidente - Foto: Jair Mendonça Jr | Ag. A TARDE

Para quem precisa acessar a Rua José Peroba no sentido orla, a orientação é retornar após a Faculdade Baiana de Direito e seguir pela Rua Arthur de Azevêdo Machado ou pela Rua Professor Manoel Ribeiro, utilizando as vias de acesso local destinadas aos moradores da região.

Já os motoristas que estiverem apenas de passagem devem, preferencialmente, optar pela Avenida Paralela ou seguir em direção ao Centro de Convenções para acessar a orla.

Veja vídeo: