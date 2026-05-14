Acidente de moto deixa adolescente tetraparético e expõe alta de casos na Bahia

Átila, de 14 anos - Foto: Reprodução

A história do adolescente Átila, de 14 anos, expõe a gravidade do aumento dos acidentes com motocicletas na Bahia. O jovem ficou com tetraparesia após um acidente ocorrido em abril do ano passado, em uma rodovia próxima ao município de Santa Teresinha, a cerca de 190 quilômetros de Salvador. Na tragédia, o pai dele, Edimilson Couto Santana, de 59 anos, morreu no local.

Segundo dados do DataSUS, os acidentes envolvendo motocicletas cresceram 82% na Bahia nos últimos cinco anos. Em 2020, o estado registrou 7.625 internações relacionadas a esse tipo de ocorrência. Já em 2025, o número saltou para 13.923 casos. Apenas nos primeiros meses de 2026, a média ultrapassou mil vítimas internadas por mês.

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O caso de Átila ganhou destaque durante a campanha Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução dos acidentes de trânsito criado a partir de iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU). A ação busca alertar motoristas e passageiros sobre a importância da segurança e da mudança de comportamento no trânsito.

Átila, de 14 anos | Foto: Reprodução

De acordo com a mãe do adolescente, Glaucia Melo, o filho e o marido estavam sem capacete no momento do acidente. A motocicleta em que eles estavam colidiu contra um caminhão parado às margens da estrada sem sinalização.

“Se meu marido estivesse usando o capacete, poderia ter sobrevivido. É muito importante usar, independentemente da distância ou do local”, afirmou.

Após o acidente, Átila sofreu lesões graves e precisou passar por um longo processo de recuperação. Em outubro de 2025, ele foi transferido para Salvador, onde iniciou tratamento de reabilitação na Clínica Florence.

Quando chegou à unidade de saúde, Átila não possuía controle do tronco, utilizava fraldas e dependia de auxílio para atividades básicas. Após meses de tratamento multiprofissional, ele passou a apresentar avanços importantes, conseguindo sentar-se com mais autonomia, utilizar cadeira de rodas e até dar os primeiros passos com apoio.



Sequelas permanentes

Segundo a médica Isa Carolina Paim, responsável pelo acompanhamento do adolescente, acidentes de moto podem provocar traumas severos e sequelas permanentes.

"Acidentes de moto podem causar lesões graves, como o trauma raquimedular, levando a limitações motoras, sensoriais e perda de autonomia. A reabilitação é parte fundamental nesse processo, pois ajuda na recuperação funcional, na adaptação às possíveis sequelas e na melhora da qualidade de vida, além de prevenir complicações. Quanto mais precoce e contínuo o acompanhamento, melhores tendem a ser os resultados", explica Dra. Isa Carolina Paim, médica na Clínica Florence, responsável pelo tratamento do menino.