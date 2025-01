Advogado ganha liberdade provisória após suposta agressão a companheira no Imbuí

Uelber da Silva Cardoso passou por audiência de custódia - Foto: Reprodução

Preso em flagrante na madrugada de quarta-feira (25), durante o Natal, por suspeita de agredir e estrangular a companheira dentro de casa, no bairro do Imbuí, em Salvador, o advogado Uelber da Silva Cardoso, de 31 anos, passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (26) e teve a liberdade provisória concedida pela Justiça.

No entanto, a reportagem do Portal MASSA! apurou, em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que a liberdade dele foi condicionada ao cumprimento de três medidas protetivas em favor da mulher agredida, impostas pelo juiz plantonista Raymundo César Dória Costa.

Confira:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) frequentar lugares em que a vítima costumar estar, como forma de preservar sua integridade física e psicológica.

O caso

De acordo com informações iniciais, Uelber da Silva e a namorada discutiram durante a madrugada de Natal, no dia 25, na frente do filho dela, de 15 anos. A briga verbal se transformou em física quando o homem partiu pra cima da companheira com agressões.

A Polícia Civil informou ao MASSA! que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM - Brotas). Em seguida, ele foi encaminhado para a carceragem da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).