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À VENDA

Antigo prédio da Embasa no Centro Histórico de Salvador será vendido

O local será restaurado e utilizado para fins turísticos

Franciely Gomes
Por

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O prédio fica localizado no Centro Histórico da capital baiana
O prédio fica localizado no Centro Histórico da capital baiana - Foto: Reprodução | Google Street View

Salvador ganhará um novo ponto turístico em breve. Localizado na Avenida Sete de Setembro, no centro da capital baiana, o antigo prédio da Embasa será leiloado em 2026 e transformado em atração para visitantes.

A informação foi confirmada ao portal A TARDE pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR). O órgão alegou que o edital do leilão será lançado nesta terça-feira, 28, no auditório da Junta Comercial da Bahia, no bairro do Comércio.

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A iniciativa, que faz parte do processo de requalificação de imóveis históricos da cidade, também conta com a participação da Associação Comercial da Bahia (ACB) e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Turismo bilionário em Salvador

Vale lembrar que Salvador conquistou um faturamento bilionário com turismo no primeiro semestre de 2026. Em apenas três meses, a capital baiana recebeu mais de 2,6 milhões de visitantes, impulsionando o turismo e o comércio local.

Segundo informações contidas no Observatório de Turismo de Salvador, organizado pela Secretaria de Turismo de Salvador (Secult), Salvador acumulou R$ 5,81 bilhões em receita turística.

Os números são mais baixos que os de 2025, quando a cidade registrou 0,2% a mais na receita e número de visitantes. Entretanto, o valor é maior que o de 2024, que registrou R$ 3,5 milhões em receita turística e recebeu 2.337,017 turistas.

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Tags:

Embasa Salvador Turismo

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