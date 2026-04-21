SALVADOR
Morre Gilmar Sampaio, ícone da dança na Bahia e do Balé Teatro Castro Alves
Bailarino atuou por mais de 30 anos no BTCA e marcou gerações na dança
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Um dos nomes mais respeitados da dança na Bahia, Gilmar Sampaio morreu nesta terça-feira, 21. O artista foi encontrado sem vida em seu apartamento, e a causa foi apontada como natural.
Com trajetória consolidada nos palcos e fora deles, Gilmar construiu um legado que atravessa gerações, tanto pela atuação artística quanto pela formação de novos talentos.
Carreira construída no BTCA
Durante mais de três décadas, o bailarino integrou o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), uma das principais companhias públicas do país. Ao longo desse período, participou de montagens que ajudaram a definir a identidade da dança contemporânea na Bahia.
Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) destacou a relevância de sua contribuição, afirmando que sua morte representa uma perda significativa para o cenário cultural.
Entre o clássico e o afro-brasileiro
A versatilidade era uma das marcas de Gilmar Sampaio. Ele transitava entre o balé clássico e as danças afro-brasileiras, estabelecendo pontes entre linguagens e fortalecendo a presença da cultura negra nos palcos.
Além de bailarino, também se destacou como cantor em espetáculos e como professor, sendo reconhecido pela dedicação à formação artística.
Atuação além dos palcos
Fora da cena artística, Gilmar também tinha papel relevante na Casa do Mensageiro, onde exercia função de liderança espiritual. Em nota, o terreiro lamentou a morte e ressaltou sua importância na construção da comunidade.
A entidade afirmou que o legado do artista permanece vivo por meio dos ensinamentos e da trajetória construída ao longo dos anos.
Reconhecimento e despedida
A diretora artística do Teatro Castro Alves, Rose Lima, destacou o impacto da perda para a dança baiana, ressaltando a atuação de Gilmar como artista múltiplo e educador.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.
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