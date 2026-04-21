Morre Gilmar Sampaio, ícone da dança na Bahia e do Balé Teatro Castro Alves

Siga o A TARDE no Google

Durante mais de três décadas, o bailarino integrou o Balé Teatro Castro Alves - Foto: Reprodução | Gov BA | Funceb

Um dos nomes mais respeitados da dança na Bahia, Gilmar Sampaio morreu nesta terça-feira, 21. O artista foi encontrado sem vida em seu apartamento, e a causa foi apontada como natural.

Com trajetória consolidada nos palcos e fora deles, Gilmar construiu um legado que atravessa gerações, tanto pela atuação artística quanto pela formação de novos talentos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Carreira construída no BTCA

Durante mais de três décadas, o bailarino integrou o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), uma das principais companhias públicas do país. Ao longo desse período, participou de montagens que ajudaram a definir a identidade da dança contemporânea na Bahia.

Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) destacou a relevância de sua contribuição, afirmando que sua morte representa uma perda significativa para o cenário cultural.

Entre o clássico e o afro-brasileiro

A versatilidade era uma das marcas de Gilmar Sampaio. Ele transitava entre o balé clássico e as danças afro-brasileiras, estabelecendo pontes entre linguagens e fortalecendo a presença da cultura negra nos palcos.

Além de bailarino, também se destacou como cantor em espetáculos e como professor, sendo reconhecido pela dedicação à formação artística.

Atuação além dos palcos

Fora da cena artística, Gilmar também tinha papel relevante na Casa do Mensageiro, onde exercia função de liderança espiritual. Em nota, o terreiro lamentou a morte e ressaltou sua importância na construção da comunidade.

A entidade afirmou que o legado do artista permanece vivo por meio dos ensinamentos e da trajetória construída ao longo dos anos.

Reconhecimento e despedida

A diretora artística do Teatro Castro Alves, Rose Lima, destacou o impacto da perda para a dança baiana, ressaltando a atuação de Gilmar como artista múltiplo e educador.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.