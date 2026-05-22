Aulões gratuitos: Salvador recebe evento fitness neste fim de semana

Salvador recebe, neste fim de semana, a 15ª edição da Expo Confit, considerada uma das maiores feiras do segmento fitness, saúde e performance do Nordeste. O evento será realizado nos dias 23 e 24 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo mais de 30 expositores, especialistas do setor, experiências práticas e uma programação gratuita aberta ao público.

Com expectativa de receber mais de 5 mil participantes ao longo dos dois dias, a Expo Confit aposta em uma programação diversificada, que inclui mais de 20 aulões gratuitos de dança e atividades coletivas na arena fitness.

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Confira a programação:

As aulas acontecem durante toda a tarde e noite, com modalidades como Zumba, Ritbox, Fitdance, Aerodão e Dance Forronejo. Cada atividade poderá receber turmas de até 500 alunos.

Além da programação prática, a feira reúne empresas, marcas e profissionais ligados ao universo fitness, movimentando negócios e aproximando o público de tendências ligadas à saúde, qualidade de vida, performance e bem-estar.

A programação conta ainda com palestras, cursos e conteúdos voltados para profissionais de educação física, gestores, empresários e estudantes da área, abordando temas como treinamento, performance, marketing fitness e posicionamento profissional.

Proposta do evento

Idealizador da Expo Confit, o empresário e educador físico Fábio Grisi destaca a proposta de aproximar cada vez mais a população desse universo.

“O mercado fitness movimenta milhões todos os anos, mas vai muito além da questão financeira. A gente fala também sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Queremos que a população de Salvador possa aproveitar mais esse universo, conhecer novas modalidades, participar das aulas e entender que atividade física pode ser acessível e prazerosa”, afirma.

Também à frente da organização do evento, o educador físico Edivan Gomes ressalta o crescimento da feira ao longo das 15 edições.

“A Expo Confit cresceu muito nesses anos e hoje se consolidou como um dos principais encontros do segmento no Nordeste. Nesta edição, além dos cursos e palestras, o público vai encontrar uma feira ainda maior, com mais expositores, experiências e uma programação gratuita pensada para quem já vive o mundo fitness e também para quem quer conhecer mais esse universo”.