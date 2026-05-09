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Avião da Gol sai da pista após pouso em Salvador

Aeronave cargueira da companhia sofreu incidente na manhã deste sábado

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em

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Avião cargueiro da Gol saiu da pista
Avião cargueiro da Gol saiu da pista - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um avião cargueiro da Gol saiu da pista após realizar um pouso no aeroporto de Salvador, na manhã deste sábado, 09. O incidente envolvendo a aeronave chamou atenção de quem estava no terminal, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a companhia aérea, não havia passageiros a bordo no momento da ocorrência. Apenas os tripulantes estavam na aeronave e todos saíram sem ferimentos.

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Aeronave saiu de Guarulhos com destino à capital baiana

Segundo informações divulgadas pela Gol, o voo G39618 havia decolado de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Salvador. Após o pouso, a aeronave acabou saindo da pista e foi direcionada para a área de segurança do aeroporto.

O avião envolvido no incidente é um Boeing 737 fabricado em 2007 e utilizado para operações cargueiras da companhia.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que provocou a saída da pista.

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Tags:

Acidente aéreo Aeroporto de Salvador avião

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