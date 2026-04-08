Avião estoura pneu em decolagem no Aeroporto de Salvador; veja vídeo

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O Boeing manteve condições estáveis de voo até o destino final - Foto: Reprodução | LUCIEDSON FERREIRA

O Aeroporto Internacional de Salvador registrou um incidente operacional na tarde do último sábado, 4. Um Boeing 737-800 da GOL Linhas Aéreas teve problemas durante a decolagem.

Durante a corrida do voo G3-1958, com destino a Curitiba, um pneu do trem de pouso esquerdo estourou. O episódio deixou detritos na pista principal e alterou o fluxo no terminal baiano.

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Detritos na pista e impacto no tráfego aéreo

Segundo informações do site Aeroin, a ocorrência foi reportada pelo piloto de uma aeronave que decolou logo em seguida. Ao identificar objetos no asfalto, a tripulação alertou imediatamente a Torre de Controle.

A presença dos restos de pneu tornou a pista principal temporariamente impraticável. Por conta disso, equipes de solo foram acionadas para realizar a limpeza e garantir a segurança das operações.

Veja o vídeo:

Pouso seguro no Aeroporto Afonso Pena

Apesar da falha no momento da partida, a aeronave de matrícula PR-GUY seguiu viagem. O Boeing manteve condições estáveis de voo até o destino final.

O pouso no Aeroporto Internacional Afonso Pena ocorreu em total segurança. A chegada em Curitiba aconteceu conforme o planejamento, dentro do horário previsto.

Posicionamento oficial da GOL

Em nota, a GOL confirmou a falha técnica. A companhia reiterou que o episódio não comprometeu a integridade dos passageiros ou da tripulação.

"O episódio não comprometeu a segurança do voo, que aterrissou normalmente. A Companhia apura o caso internamente e reforça que as medidas foram realizadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL".