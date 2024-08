Bahia recebe maiores especialistas de trânsito do Brasil

- Foto: Divulgação

Doutores, mestres, especialistas, agentes e cidadãos reunidos em um mesmo ambiente com idêntico objetivo: salvar vidas. Essa foi a proposta da etapa nordeste, do Encontro dos Educadores do Sistema Nacional de Trânsito (Educatran) – evento que ocorre nas cinco regiões do país – e é promovido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Apoiado e promovido pelo Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito), o evento aconteceu no Tribunal de Justiça no Estado, no Centro Administrativo da Bahia.

Durante os dois dias de evento, o seminário debateu ações pertinentes à educação e segurança no trânsito e como elas são fundamentais para preservar vidas. “São desses momentos que saem as políticas públicas que executamos diariamente. É uma batalha que engloba todos os setores da sociedade. Desde o professor nas redes de ensino, passando pelos centros de formação de condutores, agentes públicos de trânsito, órgãos e instituições e a sociedade civil organizada. Daqui saem ideias e propostas para que todos entendam que a paz no trânsito começa por você”, ressaltou o diretor geral do Detran, Rodrigo Pimentel.

Além das temáticas teóricas, também foram apresentados cases de sucesso, como a do departamento baiano, referente a utilização da inteligência artificial e da tecnologia para um trânsito melhor, mais seguro e responsável. “Vimos aqui o que há de mais moderno no país. A Bahia é sempre um celeiro de boas práticas e reunir todos esses especialistas aqui é uma prioridade do Governo Federal, em busca de um trânsito mais seguro e com um menor número de sinistro em todo o país”, garantiu a diretora do departamento de segurança no trânsito da Senatran, Maria Alice Nascimento.

O evento serve também como preparação para a promoção de ações e atividades durante a Semana Nacional de Trânsito, que acontece no mês de setembro.