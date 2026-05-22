Bahia tem praias impróprias para banho neste fim de semana; confira

A grande maioria das praias monitoradas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) está própria para banho neste fim de semana na Bahia. O boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 22, aponta cenário favorável em boa parte do litoral baiano, especialmente nas regiões turísticas do sul do estado.



O levantamento considera a concentração da bactéria Escherichia coli (E. coli) nas amostras de água, seguindo os critérios definidos pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Ao todo, o monitoramento abrange seis regiões costeiras da Bahia.

Salvador concentra maior número de praias impróprias

Na capital baiana, apesar de a maioria dos trechos avaliados apresentar condições adequadas para banho e atividades recreativas, 12 pontos foram classificados como impróprios pelo Inema.



Entre as praias consideradas próprias em Salvador estão:

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Pedra Furada,

Boa Viagem,

Roma,

Cantagalo,

Contorno,

Forte de Santa Maria,

Farol da Barra,

Ondina,

Rio Vermelho,

Buracão,

Amaralina,

Pituba,

Piatã,

Placaford,

Stella Maris e

Praia do Flamengo.

Já os pontos considerados impróprios incluem:

São Tomé de Paripe,

Tubarão,

Periperi,

Penha,

Bogari,

Bonfim,

Porto da Barra,

Armação,

Boca do Rio,

Corsário,

Patamares e

trecho de Itapuã, nas proximidades do monumento da Sereia.

Sul da Bahia registra cenário positivo

As regiões turísticas do sul do estado apresentaram um dos melhores desempenhos do boletim. Na Costa do Descobrimento, que inclui destinos como Porto Seguro, Arraial d’Ajuda, Coroa Vermelha e Taperapuã, todos os pontos monitorados foram classificados como próprios para banho.



O mesmo cenário foi registrado na Costa das Baleias, no Extremo Sul da Bahia, abrangendo localidades como Prado, Nova Viçosa, Caravelas, Mucuri e Cumuruxatiba.



Na Costa do Cacau, apenas quatro pontos de Ilhéus foram considerados impróprios: Marciano, Malhado, Avenida e Cristo. Os demais locais monitorados na região, incluindo praias de Itacaré, Olivença, Canavieiras e Corurupe, apresentaram boas condições de balneabilidade.

Morro de São Paulo tem duas praias impróprias

No Baixo Sul, o boletim aponta situação parcialmente favorável em Morro de São Paulo. A Primeira e a Segunda Praia foram classificadas como impróprias, enquanto a Terceira e a Quarta Praia permanecem adequadas para banho.



Outras localidades da Costa do Dendê, como Gamboa, Guaibim, Pratigi e Cachoeira de Pancada Grande, apresentaram condições próprias.

Baía de Todos-os-Santos e Litoral Norte

Na Baía de Todos-os-Santos, a maior parte das praias monitoradas foi considerada própria. Os únicos pontos impróprios identificados pelo Inema ficam em Madre de Deus, além das localidades de Nossa Senhora e Mar Grande.



Já na Costa dos Coqueiros, no Litoral Norte, os trechos impróprios se concentram próximos à Região Metropolitana de Salvador, especialmente em Vilas do Atlântico, Buraquinho e Busca Vida, áreas impactadas pela influência de rios urbanos e drenagens.

Inema faz alerta para dias chuvosos

Mesmo em praias classificadas como próprias, o Inema orienta a população a evitar o banho de mar em períodos de chuva intensa ou próximo a saídas de esgoto, canais de drenagem e desembocaduras de rios urbanos.



Segundo o instituto, essas situações podem alterar rapidamente a qualidade da água e elevar o risco de contaminação.



Além do site oficial do órgão, a população também pode acompanhar as condições das praias pelo aplicativo “Vai Dar Praia”, disponível para Android e iOS.