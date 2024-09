Bonde LGBT+ realizará pesquisas e produção de Mapa em Salvador

O projeto Bonde LGBT+ também promoverá um diagnóstico de lideranças locais - Foto: Divulgação

O VoteLGBT chega a Salvador/BA com o Bonde LGBT+, com o objetivo fortalecer o ecossistema LGBTQIAPN+ local e, a médio e longo prazo, aumentar a representatividade LGBT+ na política.

Entre as principais ações do projeto em Salvador está o Mapa LGBT+, uma iniciativa colaborativa que visa aumentar o acesso da população LGBT+ a espaços e recursos locais.

Cultura, sociabilidade, religião, esporte e política são algumas das categorias dos espaços catalogados no mapa online. Qualquer pessoa pode contribuir para a iniciativa, que será lançada no fim do mês com acesso gratuito; basta preencher o formulário no link votelgbt.typeform.com/salvador.

Outra ação de destaque é a realização de uma pesquisa durante a Parada da Diversidade de Salvador, que ocorrerá no dia 8 de setembro na Barra/Ondina. Reconhecendo a parada como um espaço privilegiado de articulação política, a pesquisa busca entender melhor as necessidades e desafios enfrentados pela população LGBT+ local.

Durante sua passagem por Salvador, o projeto Bonde LGBT+ promoverá um diagnóstico de lideranças locais, fortalecendo conexões com atores e instituições políticas. Este esforço visa mapear as potências e os desafios para uma efetiva participação na política institucional pelas lideranças LGBT+.

Além disso, a ONG também promove, através do LGBTFLIX, plataforma de streaming dedicada a produções brasileiras de temática LGBT um festival de curtas-metragens que visa estimular a produção de vídeos que contem as histórias de lideranças e das pessoas LGBT+ da Bahia.

Cada um dos filmes finalistas receberá R$ 100, e os três vídeos mais votados receberão prêmios de R$ 1.000, R$ 700 e R$ 300, respectivamente. As inscrições para o festival finalizam no dia 01/09 e podem ser feitas através do link votelgbt.typeform.com/festival