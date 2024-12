Curso gratuito de segurança para motoristas por app é aberto em Salvador

As vagas para o curso são limitadas - Foto: Reprodução

Motoristas de aplicativos terão a oportunidade de participar de um curso gratuito e pioneiro sobre segurança, realizado no Auditório da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, no dia 27 de novembro.

Idealizado pelo diretor cultural Isaque Guedes e com acolhimento imediato do Conselho Comunitário Social e de Segurança (Conseg) dos bairros Rio Vermelho e Ondina, o curso tem como objetivo aprimorar a segurança e o bem-estar dos motoristas que enfrentam riscos no dia a dia de trabalho.

O curso é uma iniciativa inédita no Brasil e foi pensado para orientar os motoristas com técnicas e estratégias essenciais para aumentar sua segurança. Além do apoio do CONSEG, o evento conta com a colaboração de órgãos de segurança pública de destaque, como o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Transalvador, e a Polícia Militar da Bahia, que serão representados por professores e especialistas que compartilharão conhecimentos práticos e orientações sobre como atuar de forma mais segura no trânsito e nas situações cotidianas.

Guedes, que lidera o projeto, destacou a importância de oferecer um conteúdo acessível e aplicável à rotina dos motoristas. “Queremos fornecer ferramentas que permitam aos motoristas de aplicativos trabalhar com mais tranquilidade e confiança. A parceria com essas importantes instituições de segurança foi fundamental para tornar esse projeto uma realidade concreta e de impacto para a categoria”, afirmou.

As vagas para o curso são limitadas, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente através do link: [Sympla - Curso em Segurança para Motoristas de Aplicativos] (https://www.sympla.com.br/curso-em-seguranca-para-motoristas-de-aplicativos__2721318).