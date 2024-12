ESCOLAS Evento da SEC debate práticas de valorização da identidade afro Discussão abordou as condições para implementar a educação das relações étnico-culturais Por Ian Peterson* 22/11/2024 - 6:10 h

Memória e cultura negra no auditório do órgão como parte do Novembro Negro - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Fechar

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo", disse Nelson Mandela. Foi com esse espírito que a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promoveu, ontem, um debate sobre práticas pedagógicas de valorização da identidade, memória e cultura negra no auditório do órgão como parte do Novembro Negro. “A criança precisa conhecer sua verdadeira história, saber que a África foi o primeiro continente habitado, onde surgiram a medicina, a matemática e a astronomia. Não é só aprender sobre escravidão, mas valorizar a riqueza cultural que existe em suas origens. Isso é fundamental para fortalecer sua identidade, sua autoestima”, destacou a doutora em Educação e pesquisadora, Ana Célia Silva. A discussão abordou as condições para implementar a educação das relações étnico-culturais. “O básico é reconstruir a autoestima e a identidade das crianças e dos jovens, que eles tenham consciência étnico-racial e comecem a ver o diferente como diferente e não como desigual”, disse. Essas iniciativas já fazem parte do cotidiano da Escola Municipal Nelson Mandela. “Buscamos inserir a história e a cultura afro-brasileira em todas as disciplinas”, explicou a diretora Olívia Costa. *Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR