Evento gratuito em Salvador reúne cuidados de beleza, show de Filhos de Jorge e mais

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Lançamento da Semana S do Comércio - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Salvador e municípios do interior da Bahia receberão a Semana S do Comércio nos dias 15 e 16 de maio. Gratuito, o evento é voltado não só a empresários, mas também ao público geral em uma programação que conecta negócios, inovação e experiências.

Para o público, a programação ocorre no Shopping Paralela, 16 de maio, data em que é comemorado o Dia S do Comércio no calendário oficial do estado. No local, as pessoas terão acesso a serviços como avaliação física, cuidados de beleza e mais.

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Além disso, as pessoas ainda poderão participar de uma caminhada e de show exclusivo da banda Filhos de Jorge, ambas mediante inscrição prévia (através deste link) e doação de alimentos.

Sobre a Semana S

Realizada simultaneamente em todo o país, a Semana S visa aproximar a sociedade, mostrando o impacto do trabalho do sistema na vida das pessoas e no fortalecimento dos negócios. A iniciativa reúne o todo Sistema Comércio (CNC, Sesc, Senac, Federações e Sindicatos Empresariais).

Em entrevista coletiva, durante o lançamento da programação, Kelsor Fernandes, presidente do Sistema S (Sesc, Senac e Fecomércio Bahia), falou sobre a importância da Semana S, sobretudo para empresários.

"Estamos trazendo os CEOs de empresas importantes como a Microsoft, como a Heineken, como o iFood, exatamente para que eles possam conversar um pouco sobre inovação, sustentabilidade, e o que que eles estão praticando dentro dessas grandes empresas e que podem, de alguma forma, oferecer ao empresariado baiano", explicou.

Kelsor Fernandes - presidente do Sistema Fecomercio Bahia | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Confira a programação completa:

15 de maio em Salvador - para empresários

Na data, a programação acontecerá no Teatro Sesc Casa do Comércio, das 9h às 17h, com inscrições gratuitas que devem ser realizadas previamente através deste link.

O encontro reúne especialistas e lideranças empresariais para discutir inovação, sustentabilidade, tendências de mercado e oportunidades de negócios.

Em entrevista ao portal A TARDE, Nelson Daiha Filho, Superintendente da Fecomercio Bahia, explicou como funcionou a curadoria do dia 15.

"Teremos uma ambientação com stands para gamificação do Sesc, do Senac e da Federação, além de palestras interessantíssimas com foco no turismo pela manhã, através de um programa chamado Vai Turismo, representantes de peso do turismo do nosso estado, e à tarde com CEOs e executivos de empresas renomadas mundialmente", explicou.

Nelson Daiha Filho - Superintendente da Fecomercio Bahia | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Com a chancela Global Voices Bahia, o evento receberá palestras de três lideranças:

Cássio Campos (Microsoft Brasil), sobre o uso da inteligência artificial no varejo;

Luana Ozemela (iFood), que traz reflexões sobre impacto e sustentabilidade nos negócios;

Maurício Giamellaro (CEO da Heineken), com insights sobre liderança e gestão.

Ao longo do dia, o público poderá participar de ativações interativas voltadas ao networking e à troca de experiências. Além disso, há a oportunidade de associação ao Clube Fecomércio, programa de benefícios dirigido aos empresários do setor terciário.

Programação 15/05

9h - 17h: Tour aberto aos convidados para visitação das ativações disponibilizadas no Espaço;

9h - 9h30min: Credenciamento Manhã;

9h30 - 10h: Fala institucional - Presidente do Sistema Comércio BA e demais autoridades;

10h - 10h50: Painel com palestrantes de renome no segmento do Turismo: Antonio Barretto Jr – Diretor Grupo Prima/Destino Baixio | Isaac Edington – Saltur – Empresa Salvador Turismo | Luciana Villas-Bôas – CEO Premium Entretenimento/Camarote Salvador | Maurício Magalhães – CEO Mundo Real.

11h - 11h50: Palestra com Cássio Campos Silva - Diretor sênior Cloud & AI Microsoft Brasil – Impacto da Inteligência Artificial no Varejo;

12h - 14h: Almoço livre;

13h30 - 14h: Credenciamento Tarde;

14h - 14h50: Palestra com Luana Ozemela - CSO e vice-presidente de Sustentabilidade iFood;

16h - 16h50: Palestra Maurício Giamellaro - CEO Heineken Brasil.

16 de maio em Salvador - para o público geral

Na programação aberta ao público, o palco é o Shopping Paralela, que contará com uma estrutura montada especialmente para o evento das 9h às 20h, com uma programação diversificada.

Entre os serviços disponíveis no local estão:

Atividades recreativas e esportivas;

avaliação física;

cuidados e beleza

OdontoSesc

Pet Móvel Senac

A caminhada acontece às 16h e, para finalizar a programação tem show da banda Filhos de Jorge, às 18h. Para acesso a ambos os interessados deversão se inscrever neste link, e realizar doação de alimentos (programação abaixo) que serão destinados às instituições parceiras do Sesc Mesa Brasil.

Além disso, na loja de Artesanato do Sesc terá peças produzidas por alunos e instrutores dos cursos, nas modalidades de lapidação, Crochê, Arte Jornal, Tecelagem, Bilro, Renascença, Cerâmica, Pintura, além das peças do Envolva-se - Rede Recostura.

Ao portal A TARDE, Manoel Botelho, diretor de Operações do Sesc-BA, destacou como todo o esquema foi pensado para atender o público.

"A programação foi feita com um copilado daquilo que a gente já faz nas mais de 40 unidades que o Sesc/Senac possui em Salvador e no interior. Esses trabalhos que podem ser, nesse dia, apresentados para a população como um todo e para o público geral", explicou Botelho.

Manoel Botelho - diretor de operações do Sesc-BA | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Calendário de entrega dos alimentos

A entrega ocorre de 12 a 15 de maio, das 9h às 22h, no Shopping Paralela- L2 (próximo à saída do metrô), com atenção aos prazos:

Caminhada: entregas de kits até 15/05 - 2kg;

Show de Filhos de Jorge: entregas até 15 de maio - 2kg;

Caminhada + Show de Filhos de Jorge: entregas até 15 de maio) - 3kg;

Show Filhos de Jorge: entregas no dia do evento - 16 de maio) - 4kg.

Cursos gratuitos

Além das atividades culturais e de bem-estar, a programação também reforça o compromisso com a educação profissional. O Senac irá disponibilizar mais de três mil vagas gratuitas, em toda Bahia, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), ampliando o acesso à qualificação profissional em diversas áreas e contribuindo para a geração de oportunidades e inclusão produtiva.

Semana S no interior

No dia 16 de maio, a Semana S do Comércio também chega ao interior da Bahia, apoiada pelos Sindicatos Empresariais filiados, e com uma programação diversificada nas unidades do Sesc e do Senac nos municípios:

Alagoinhas;

Amargosa;

Barreiras;

Camaçari;

Feira de Santana (Centro e Tomba);

Jacobina;

Jequié;

Lauro de Freitas;

Paulo Afonso;

Porto Seguro;

Santo Antônio de Jesus;

Seabra;

Vitória da Conquista.

A programação inclui palestras, oficinas, atividades esportivas, apresentações culturais, além de ações nas áreas de beleza e saúde. A participação do público será mediante a doação de 1 kg de alimento estocável.

Semana S no nacional

Em sua segunda edição, a Semana S é uma iniciativa da CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Com atividades em todo o país, a mobilização busca dar visibilidade ao trabalho realizado pelas Federações do Comércio, Sesc e Senac.