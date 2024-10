Evento nacional de Ciência e Tecnologia recebe ministra nesta sexta

Lula ao lado da ministra Luciana da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos e do ex-ministro Sérgio Rezende - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), um dos mais importantes eventos voltados para a popularização da ciência no Brasil, encerra nesta sexta, 18, com uma programação especial em Salvador. O evento, que destacou as potencialidades dos biomas baianos e valorizou os saberes dos povos originários e das comunidades tradicionais, será encerrado com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, e do governador Jerônimo Rodrigues. A cerimônia final acontece no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), no Solar do Unhão.

Organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti), a SNCT 2024, na Bahia, reuniu estudantes, pesquisadores, professores e empreendedores, teve como tema central “Biomas do Brasil: diversidade e inclusão e tecnologias sociais”, com um enfoque especial na Bahia e seus ecossistemas.

Marcius Gomes, chefe de gabinete da Secti, explicou que a Bahia se organizou, com uma programação alinhada com o tema central deste ano. Entre os dias 13 e 18 de outubro, a opção foi discutir os biomas da Bahia, valorizando e reconhecendo os saberes dos povos e comunidades tradicionais.

‘Bahia Faz Ciência’

Durante a semana, a capital baiana recebeu diversos eventos, como rodas de conversa e a Trilha Bahia Faz Ciência, onde jovens estudantes da rede pública apresentaram soluções inovadoras utilizando os biomas do estado. Entre os projetos expostos, destacam-se o couro ecológico à base de palma forrageira, desenvolvido por estudantes de Vitória da Conquista, um protetor solar feito com folhas da goiabeira, criado por alunos de Jaguaquara, e um absorvente sustentável feito de folhas de amoreira, produzido por estudantes de Araci. "Essas experiências demonstram a riqueza dos saberes tradicionais e a criatividade da juventude baiana ao aplicar o conhecimento científico para resolver problemas locais", afirmou Gomes.

O chefe de gabinete ressaltou que, ao longo da semana, cerca de 20 estudantes apresentaram 10 projetos de pesquisa vinculados aos biomas baianos. "Para Salvador, trouxemos cerca de 20 estudantes e 10 projetos de pesquisa vinculados ao tema dos biomas. Um exemplo é o couro à base de sisal e pomadas cicatrizantes. Há uma série de experiências riquíssimas que essa juventude vem produzindo a partir das suas vivências em sala de aula", detalhou Gomes.

As atividades ocorreram em diversas regiões da Bahia, como a Chapada Diamantina, o sudoeste do estado e o município de Caetanos. Nem todos os dias tiveram eventos na capital, como explicou Gomes: "As escolas públicas e universidades públicas estão participando. Hoje, por exemplo, temos atividades na Chapada Diamantina, na região sudoeste e no município de Caetanos. Nem todos os dias há eventos em Salvador. Ontem houve, mas hoje, não. As atividades estão descentralizadas, considerando a dimensão territorial do estado".

Encerramento

O evento de encerramento, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), contará com a presença de autoridades federais e estaduais. "Amanhã, também no MAC, começamos às 15h recebendo estudantes da educação básica para exposição de pesquisas, e a partir das 17h terá início a cerimônia oficial com o governador e a ministra", informou Gomes. O encerramento incluirá a entrega de importantes legislações voltadas à ciência, como a Lei de Popularização da Ciência no estado e um decreto que orienta a juventude em projetos científicos.

A presença de autoridades, segundo Gomes, fortalece o reconhecimento da importância da ciência e da valorização dos saberes tradicionais no estado. "Estamos falando de uma política de popularização da ciência que a Bahia já promove há mais de 14 anos. Então, essa oportunidade de estar com a ministra no encerramento de um evento de tamanha importância a nível nacional e realizando entregas, como a legislação amanhã — por exemplo, a entrega da Lei de Popularização da Ciência no estado, o decreto que orienta como a juventude pode se engajar em projetos de popularização — fortalece bastante o reconhecimento da importância da ciência, dos saberes tradicionais e, acima de tudo, do combate às fake news e o fortalecimento da ciência como parte do processo democrático", destacou o chefe de gabinete.

Os resultados práticos da SNCT já podem ser sentidos, como exemplifica Gomes. "Temos diversas pesquisas com perfis empreendedores, de jovens com um perfil científico, tanto meninos quanto meninas, inclusive focando nas meninas na ciência. Valorizamos esses espaços que estimulam a produção de conhecimento e ciência, que é parte do desenvolvimento territorial do estado".

Além disso, a SNCT 2024 trouxe um reconhecimento inédito dos saberes das comunidades tradicionais. "O primeiro ponto é que foi uma iniciativa inovadora. Não estamos acostumados a discutir ciência a partir das comunidades, mas sim a partir das academias. Esse deslocamento para refletir com aqueles que têm uma relação direta com temas como os biomas, preservação ambiental e produção de alimentos trouxe várias reflexões e reconhecimento por parte das comunidades", afirmou Gomes.

Com o sucesso da edição deste ano, os próximos passos já estão sendo planejados, incluindo um evento em dezembro, em Salvador, que dará continuidade ao trabalho realizado na SNCT. "Ainda este ano, teremos um evento importante em Salvador, em dezembro, promovido pela Secretaria de Educação, o Encontro Estudantil, com mais de 250 trabalhos selecionados em etapas territoriais. Isso é fruto desse processo", revelou o chefe de gabinete.

Com a participação ativa de estudantes, pesquisadores e comunidades tradicionais, a SNCT 2024 reafirma o papel central da ciência no desenvolvimento sustentável e na inclusão social, consolidando a Bahia como referência nacional na popularização do conhecimento científico.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela