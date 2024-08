Evento reunirá especialistas do mercado MICE em Salvador

O objetivo é fomentar a promoção de eventos através de uma série de visitas por Salvador - Foto: Mila Souza /Ag. A TARDE

A partir de amanhã, 15, uma parceria entre a Salvador Destination, associação que promove e divulga a capital baiana no segmento de eventos nacionais e internacionais, e a Azul Viagens, vai reunir dez especialistas de evento com foco no mercado MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) para uma visita ‘de ponta a ponta’ por Salvador.

O objetivo é fomentar a promoção de eventos através de uma série de visitas por Salvador, a fim de conhecer a infraestrutura da cidade que deve abrigar futuros congressos e encontros corporativos.

O grupo permanece na cidade até domingo, 18, cumprindo uma extensa agenda, que inclui desde rodada de negócios a visita ao Centro de Convenções Salvador e hoteis com espaço para eventos, a exemplo do Quality Hotel & Suítes São Salvador, Deville Prime Salvador, Gran Hotel Stella Maris, Fiesta Bahia Hotel e o Wish Hotel da Bahia, estes dois últimos apoiadores do encontro.

Para Glicério Lemos, empresário do ramo hoteleiro e presidente da Salvador Destination, a visita, que já é praxe na associação, beneficia a economia local através da promoção de eventos de diversos ramos na cidade.

"Estas ações, que já trouxe mais de 250 importantes decisores e organizadores de eventos, são extremamente positivas para trazer resultado para a cidade", frisa Glicério Lemos

Presidente da Salvador Destination Glicério Lemos | Foto: Divulgação

Programação



15/08

Desembarque dos especialistas de evento em Salvador

19h - Apresentação institucional da Salvador Destination, Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Azul Viagens e Wish Hotel da Bahia

20h - Jantar de Boas Vindas

16/08

9h - Rodada de Negócios com Associados Salvador Destination na Fiesta Bahia Hotel

12h - Visita Técnica no Fiesta Bahia Hotel e Convention Center

15h30 - Visita Técnica no Centro de Convenções Salvador

16h30 Visita Técnica do Quality Hotel & Suites Salvador

17/08

9h - Tour no Centro Histórico (Catedral Basílica, Igreja de São Francisco, Casa do Carnaval, Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira, Casa da Música da Bahia e Galeria Mercado)

15h30 - Visita Técnica na Deville Prime Salvador

16h30 - Visita Técnica na Gran Hotel Stella Maris

18/08

Encerramento